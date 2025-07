Zusammenschluss von Brugg und Villnachern

Brugg und Villnachern wollen sich auf den 1. Januar 2026 zu einer Einwohnergemeinde Brugg zusammenschliessen. Der Regierungsrat hat die Botschaft zur Genehmigung dieses Zusammenschlusses an den Grossen Rat verabschiedet. Die Stimmberechtigten der Gemeinden Brugg und Villnachern haben an den ...

Brugg und Villnachern wollen sich auf den 1. Januar 2026 zu einer Einwohnergemeinde Brugg zusammenschliessen. Der Regierungsrat hat die Botschaft zur Genehmigung dieses Zusammenschlusses an den Grossen Rat verabschiedet. Die Stimmberechtigten der Gemeinden Brugg und Villnachern haben an den separaten Urnenabstimmungen im 2024 den Zusammenschluss gutgeheissen. Gegen die kommunalen Genehmigungen in Villnachern sind Beschwerden erhoben worden, welche am 14. Mai 2025 vom Verwaltungsgericht abgewiesen worden sind. Aus Sicht des Regierungsrats sprechen keine Gründe gegen diesen Zusammenschluss. (mgt/nfz)