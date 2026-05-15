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Zusammenhalt: wichtiger denn je

  15.05.2026 Möhlin
Konfirmiert wurden: Lena Cornelia Fäh, Janick Silvan Fehrenbach, Max William Grüninger, Lorenzo Heger, Ryan Hichri, Noah Elias Jäger, Fiona Kaufmann, Leon Elia und Luana Carmen Koller, Yannick Maël Müller, Sherley Shelby Schlingloff, Yannis Schneider, Dana Waldburger und Lia Sophie Wetzel. Foto: zVg
Konfirmiert wurden: Lena Cornelia Fäh, Janick Silvan Fehrenbach, Max William Grüninger, Lorenzo Heger, Ryan Hichri, Noah Elias Jäger, Fiona Kaufmann, Leon Elia und Luana Carmen Koller, Yannick Maël Müller, Sherley Shelby Schlingloff, Yannis Schneider, Dana Waldburger und Lia Sophie Wetzel. Foto: zVg

Konfirmation in der reformierten Kirchgemeinde Möhlin

Am vergangenen Sonntag fand in der reformierten Kirche für 14 Jugendliche ihre Konfirmationsfeier statt. Gemeinsam mit Pfarrer Kai Hinz und Pfarrerin Nadja Huser gestalteten sie einen würdevollen Gottesdienst. Die Kirche ...

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