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«Zusammenhalt mit Weltoffenheit»

  06.08.2026 Mettauertal
Die Diplomatin Christine Schraner Burgener mit Gemeindepräsident Christian Kramer. Foto: Peter Schütz
Die Diplomatin Christine Schraner Burgener mit Gemeindepräsident Christian Kramer. Foto: Peter Schütz

Die Festrednerin in Mettauertal erläuterte einige Erfolgsrezepte der Schweizer (Aussen-)Politik

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