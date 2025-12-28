Zurück zu Variante eins

Immobilien
  28.12.2025 Frick
War der Lehrerparkplatz am Theilerweg voll (Bild), wichen Eltern teils auf private Parkfelder aus. Foto: Simone Rufli
Mit dem Elterntaxi in gelenkten Bahnen vors Klassenzimmer

In Frick können Eltern ihre Kinder in Zukunft wieder direkt auf dem Platz vor der Primarschule einund aussteigen lassen. Für den Schutz der Kinder sorgen bauliche Massnahmen – ab Sommer 2026 fest montiert.

