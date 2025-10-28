Immobilien
Zurück in der Heimat

  28.10.2025 Sulz, Sport
Lukas Zumsteg (von links) beim Interview mit Cyrill Steinacher, Lea Huber, Jan Huber und Fabian Weiss.
Grosser Empfang in Sulz für die Radsportler

Lea Huber, Cyrill Steinacher, Jan Huber und Fabian Weiss – vier Radsportler, die sich ins Sulzer Erfolgsbuch der Radfahrer eintragen können. Sie wurden am Sonntagabend für ihre Erfolge gefeiert.

