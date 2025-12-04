Zurück auf der Siegesstrasse

Eishockey: HC NWU Red holt 4:3-Sieg in Langenthal

Nach fünf Niederlagen in Serie konnte die U16 des HC NWU Red (Nachwuchs des EHC Reinfelden) endlich die Negativspirale durchbrechen und auf die Siegesstrasse zurückkehren. Obwohl die Ausgangslage nicht unbedingt erfolgsversprechend war – das erste Spiel gegen den SC Langenthal ging Anfang Oktober hoch verloren – trafen die Rheinfelder Jungs und Mädels topmotiviert in Langenthal ein und freuten sich auf das Spiel gegen den Tabellendritten. Langenthal begann gewohnt stark und konnte in der 8. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Fortan versuchte Langenthal das Spiel zu bestimmen, nahm sich aber durch dumme Strafen immer wieder selbst den Wind aus den Segeln, und konnte keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Kurz nach Anpfiff des zweiten Drittels konnte Milena Brandenberger nach einem wunderschönen Zuspiel von Felix Faber den Ausgleich erzielen. Kurz vor Drittelsende gingen die Rheinfelder sogar das erste Mal in Führung. Leider hielt diese Führung nur wenige Sekunden und das zweite Drittel endete 2:2.

Im dritten Drittel ging es hin und her. Beide Mannschaften wollten unbedingt das Siegestor erzielen. In der 49. Minute konnte NWU in Führung gehen und das Score vier Minuten später sogar noch auf 4:2 erhöhen. Langenthal wollte sich nicht kampflos geschlagen geben und gab nochmals alles. Zwei Minuten vor Schluss fiel der Anschlusstreffer und die restlichen Sekunden wurden zur Zitterpartie. Aber die HC NWU Red behielt die Nerven und liess kein weiteres Gegentor mehr zu und gewannen verdient mit 4:3. (mgt)