Zumsteg siegt zum fünften Mal

Auch beim neunten Abendrennen holte der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen wieder einen Sieg ins Fricktal. Für Zumsteg war es der fünfte Sieg in Folge. Der Kaister Lars Emmenegger fährt die beste Kilometer-Zeit.

Auch beim neunten Abendrennen holte der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen wieder einen Sieg ins Fricktal. Für Zumsteg war es der fünfte Sieg in Folge. Der Kaister Lars Emmenegger fährt die beste Kilometer-Zeit.

August Widmer

Der Gansinger Saybien Zumsteg profitierte auch diesmal davon, dass er als Anfänger eine Vorgabe auf die Junioren bekam. Da einige starke Junioren fehlten, vermochten die gestarteten Höherklassigen die Anfänger nicht einzuholen. Deshalb überraschte es nicht, dass mit Saybien Zumsteg und Nino Mäder, dem Cousin des verstorbenen Profis Gino Mäder, gleich zwei Anfänger auf den ersten Plätzen landeten. Auch die Frauen vermochten ihre Vorgabe gut zu verwalten. Laura Emmenegger (Kaisten) kam als beste Frau auf den dritten Schlussrang.

Im Rahmen des neunten Abendrennens konnten sich die Fahrerinnen und Fahrer auch im Kilometer-Zeitfahren versuchen. Die Rekordzeit von Fabian Lienhard (Steinmaur), der vor genau zehn Jahren den Kilometer in einer Zeit von 1:08,6 Minuten gefahren war, blieb zwar unangetastet. Aber der Fricktaler Lars Emmenegger (Kaisten) wartete mit einer respektablen Zeit von 1:11 Minuten auf. Emmenegger erreichte damit die beste Zeit in dieser Saison. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt wäre die vom Nachwuchsmann aus den Reihen des VC Kaisten herausgefahrene Zeit Rekord gewesen.

Schneider gewinnt vor Erni

Das Hauptrennen nahm einen knappen Ausgang. Erst dank eines Punktgewinns in der Schlusswertung vermochte sich Jan Schneider (Uster) vor Sandro Erni (Brugg) durchzusetzen. Die beiden Ersten sind zwar keine «reine Fricktaler», haben jedoch einen Bezug zur Region. Schneider fährt für die in Rheinsulz beheimatete Sportgruppe «Birchmeier». Die verstorbene Grossmutter von Sandro Erni hatte in Frick gelebt. «Zu einem Viertel bin ich also ein Fricktaler», lachte Erni. Er führt die Saisonwertung weiterhin deutlich an. Etwas, was auch Saybien Zumsteg beim Nachwuchs macht: Der Nachwuchsmann des VMC Gansingen hat nach seinem fünften Sieg einen so grossen Vorsprung, dass er in den verbleibenden letzten beiden Abendrennen fast nicht mehr gestellt werden kann. Erni führt zwar in der Hauptkategorie auch deutlich, kann in den verbleibenden Rennen jedoch noch abgefangen werden. Bei den Rennen der Schüler machten sich die Sommerferien mit ausgedünnten Teilnehmerfeldern weiter bemerkbar. Von der Radsportschule Sulz-Gansingen gingen gleichwohl einige Nachwuchskräfte an den Start. Das beste Resultat gelang dabei Xeno Schäpper, der bei den jüngeren Schülern guter Zweiter wurde.

Sportler- und Funktionärsehrungen

Die 60. Saison der Brugger Abendrennen ist bald zu Ende. Der veranstaltende Radfahrer-Bund Brugg nutzte die Gelegenheit, um verdiente Funktionäre und Sportler im Rahmen des drittletzten Abendrennens zu ehren. So wurde Edwin Rudolf, der langjährige Direktor der Schweizer Sporthilfe, als einer der Gründerväter der Abendrennen ebenso geehrt wie Bruno Hubschmid und Roland Salm, die früheren Aushängeschilder des RB Brugg. Salm ist zusammen mit dem weiterhin aktiven Christian Eminger mit 34 Erfolgen der Rekordsieger der Brugger Abendrennen. Mit 30 Erfolgen liegt in dieser Bestenliste der heute als selbständiger Schreiner tätige Viktor Schraner (Sulz) auf dem dritten Rang.