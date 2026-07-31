Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zumsteg siegt zum fünften Mal

  31.07.2026 Fricktal
Lars Emmenegger (vorne, in Rot), der die beste Kilometer-Zeit der Saison 2026 fuhr, führt hier vor Lokalmatador Sandro Erni.
Lars Emmenegger (vorne, in Rot), der die beste Kilometer-Zeit der Saison 2026 fuhr, führt hier vor Lokalmatador Sandro Erni.

Auch beim neunten Abendrennen holte der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen wieder einen Sieg ins Fricktal. Für Zumsteg war es der fünfte Sieg in Folge. Der Kaister Lars Emmenegger fährt die beste Kilometer-Zeit.

August Widmer

Der Gansinger Saybien Zumsteg profitierte ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote