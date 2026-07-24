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Zumsteg schlägt wieder zu

  24.07.2026 Sport
Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen (links) gewann beim Nachwuchs in Brugg zum vierten Mal. Fotos: August Widmer
Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen (links) gewann beim Nachwuchs in Brugg zum vierten Mal. Fotos: August Widmer

Auch beim achten Abendrennen am Mittwoch war es wieder der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen, der für das beste Fricktaler Resultat sorgte. Damit ist ihm der Gesamtsieg so gut wie sicher. Im Hauptrennen der Elite zeigte Lars Emmenegger (Kaisten) eine starke Leistung.

August ...

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