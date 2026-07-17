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Zumsteg gewinnt wieder und baut Gesamtführung aus

  17.07.2026 Fricktal, Sport
Saybien Zumsteg (Bildmitte) gewinnt einen Wertungssprint und damit auch das Abendrennen in der Nachwuchskategorie. Fotos: Neli Widmer
Saybien Zumsteg (Bildmitte) gewinnt einen Wertungssprint und damit auch das Abendrennen in der Nachwuchskategorie. Fotos: Neli Widmer

Beim siebten Abendrennen holte sich der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen zum dritten Mal den Sieg. Damit liegt Zumsteg in der Gesamtwertung der Anfänger und Junioren ganz klar an der Spitze.

August Widmer

Nach einem Unterbruch von zwei Wochen ging es am Mittwoch mit ...

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