Zumsteg gewinnt wieder und baut Gesamtführung aus

Beim siebten Abendrennen holte sich der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen zum dritten Mal den Sieg. Damit liegt Zumsteg in der Gesamtwertung der Anfänger und Junioren ganz klar an der Spitze.

Beim siebten Abendrennen holte sich der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen zum dritten Mal den Sieg. Damit liegt Zumsteg in der Gesamtwertung der Anfänger und Junioren ganz klar an der Spitze.

August Widmer

Nach einem Unterbruch von zwei Wochen ging es am Mittwoch mit den Brugger Abendrennen weiter. Bis am 12. August stehen nun noch vier weitere Prüfungen auf dem Programm der 60. Saison.

Der Anfänger Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen war beim Abendrennen dieser Woche für den einzigen Fricktaler Sieg besorgt. Nach zwei Siegen, und in Abwesenheit vor allem der starken Junioren, vermochte sich Zumsteg bereits zum dritten Mal hintereinander durchzusetzen. Geschenkt wurde ihm der Sieg allerdings nicht: Die Anfänger mussten zuerst die den Frauen zugestandene Vorgabe aufholen. Unter dem Tempodiktat von Zumsteg gelang dieses Unterfangen. Dann waren es jedoch die Hobbyfahrer oder besser gesagt die «Nichtlizenzierten», die in dieser Kategorie auch mitfahren und den jungen Lizenz-Fahrern die Punkte streitig machten. Am Schluss vermochte sich Zumsteg dann doch mit einem Vorsprung von drei Zählern durchzusetzen. Nach dem dritten Sieg in Serie führt er nun die Gesamtwertung mit 40 Punkten Vorsprung vor dem Junior Luis Munk (Sulz) an. Laura Emmenegger (Kaisten) kam als zweitbeste Frau auf den zehnten Rang.

Keine Fricktaler bei der Elite

Im Hauptrennen der Elite und Amateure waren wegen der unsicheren Wetterlage nur 17 Fahrer am Start. Sandro Erni (Brugg) holte sich zum zweiten Male in dieser Saison den Sieg. Fricktaler sucht man in dieser Rangliste auf den vordersten Plätzen vergebens. Der viertplatzierte Leandro Schleuniger (Würenlos) hat immerhin ein Stück weit einen Bezug zum Fricktal. Er fährt für die in Rheinsulz beheimatete Sportgruppe «Birchmeier Gruppe».

In den beiden Schülerrennen waren zwar Mitglieder der Jungradler Sulz-Gansingen dabei. Zu Podestplätzen reichte es nicht. Aber Alissa Pflugshaupt wurde in der Kategorie der älteren Schülerinnen und Schüler immerhin Vierte. Wegen der Schulferien fehlten in den beiden Nachwuchskategorien etliche der regelmässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Militärradfahrer mit dabei

Zu ihrem traditionellen Start in Brugg kamen am Mittwoch die Militärradfahrer. In dem von Thomas Probst (Starrkirch) gewonnen Rennen kam Helmut Brogli (Wittnau) auf den 18. Rang. Der einzige Teilnehmer aus dem Fricktal war der erste Fahrer des VMC Wittnau, der im neuen Vereins-Trikot ein Rennen bestritt.