Mit dem Sieg von Nicola Zumsteg (Gansingen) in der Hauptkategorie ging das dritte Brugger Abendrennen der laufenden Saison zu Ende. Pech hatte Joel Burger (Sulz). Der die Saisonwertung Anführende wurde in der zweitletzten Runde in einen Sturz verwickelt und musste zum Röntgen ins ...