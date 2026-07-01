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«Zum Glück habe ich mir das angetan»

  01.07.2026 Persönlich
«Trauen alle einem gleich alles zu, wäre das Standard»: Andreas Geiss, der neue Gemeindepräsident von Zeiningen. Foto: Ronny Wittenwiler
«Trauen alle einem gleich alles zu, wäre das Standard»: Andreas Geiss, der neue Gemeindepräsident von Zeiningen. Foto: Ronny Wittenwiler

Nach gewonnener Kampfwahl bekleidet er als politischer Neuling nun das Amt des Gemeindepräsidenten von Zeiningen. Die NFZ hat Andreas Geiss zum Gespräch getroffen.

Ronny Wittenwiler

NFZ: Andreas Geiss, nach Ihrer Wahl zum Gemeindepräsidenten sagten Sie, wieder Ruhe ...

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