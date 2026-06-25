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Zum ersten Mal an einem Montag

  25.06.2026 Frick
Ab Juraweg bis oberhalb der Zwidellen verläuft der Feihalterbach unterirdisch. Im Bereich der Geissgasse (Bild) muss der Durchlass erneuert werden. Das bedingt eine kurzfristige Vollsperrung. Foto: Simone Rufli
Ab Juraweg bis oberhalb der Zwidellen verläuft der Feihalterbach unterirdisch. Im Bereich der Geissgasse (Bild) muss der Durchlass erneuert werden. Das bedingt eine kurzfristige Vollsperrung. Foto: Simone Rufli

Trotz wenig prickelnder Traktanden, Fussball-WM und hohen Temperaturen, fanden sich am Montagabend 97 von 3659 Fricker Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle 1958 zur ersten Montags-Gemeindeversammlung unter dem neu zusammengesetzten Gemeinderat ein.

Simone Rufli

Der Montag hatte ...

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