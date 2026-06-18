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Zugang zu musikalischer Bildung

  18.06.2026 Aargau

Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat einen Vorschlag zur Revision des Instrumentalunterrichts zur Beratung vor. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 22 Jahre erhalten damit in allen Aargauer Gemeinden einfacher und zu vergleichbaren Tarifen Zugang zu Instrumentalunterricht. Die ...

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