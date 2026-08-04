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Zu wenig passende Stellen

  04.08.2026 Aargau
Die grossen Arbeitsplatzmagnete ausserhalb des Kantons sind für den Aargau die Städte Zürich und Basel. Quelle: Pendlerströme zwischen den Gemeinden, Bundesamt für Statistik
Die grossen Arbeitsplatzmagnete ausserhalb des Kantons sind für den Aargau die Städte Zürich und Basel. Quelle: Pendlerströme zwischen den Gemeinden, Bundesamt für Statistik

Aargauer Pendlerbarometer gibt Aufschluss

41 Prozent der ausserkantonal arbeitenden Aargauerinnen und Aargauer geben an, im Kanton keine passende Stelle gefunden zu haben. Nur 18 Prozent nennen den Lohn als Hauptgrund für ihren Arbeitsort.

Work Life Aargau publiziert ...

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