Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Oberstufe Frick durch die kantonale Schulaufsicht gerügt

  09.10.2025 Frick
Die Oberstufe in Frick polarisiert. Foto: Archiv sir
Die Oberstufe in Frick polarisiert. Foto: Archiv sir

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung führte die kantonale Schulaufsicht eine Überprüfung der Organisation der Oberstufe Frick durch. Dazu erfolgte ein Schulbesuch vor Ort wie auch ein Gespräch mit der Schulführung. Die kantonalen Vorgaben werden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote