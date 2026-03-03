Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zu Fuss durch Portugal nach Santiago

  03.03.2026 Kaiseraugst
Fritz Kammermann war wieder auf Pilgerreise. Foto: zVg
Fritz Kammermann war wieder auf Pilgerreise. Foto: zVg

Fritz Kammermann, Wanderpate von SchweizMobil und leidenschaftlicher Fernwanderer, erzählt ein weiteres Mal von einer Pilgerreise, die ihn durch Portugal und Galicien nach Santiago de Compostela geführt hat.

Auf dem «Fischerweg» entlang der wilden Atlantikküste der Algarve bieten sich atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die Küstenlandschaft. Ab Lissabon führen alte Pilgerwege durch einsame Landschaften im Landesinneren zu historisch bedeutsamen Orten wie dem Christuskloster der Tempelritter in Tomar. Das Ziel ist Santiago de Compostela und das «Ende der Welt» in Fisterra.

Der nächste Vortrag in Kaiseraugst ist am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr, im Pfarreizentrum «Schärme». Der Eintritt ist frei. Am Schluss der Veranstaltung wird ein Umtrunk offeriert. Der Anlass wird unterstützt durch die Röm.- Kath. Kirche Kaiseraugst. (mgt)

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote