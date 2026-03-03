Zu Fuss durch Portugal nach Santiago

Fritz Kammermann, Wanderpate von SchweizMobil und leidenschaftlicher Fernwanderer, erzählt ein weiteres Mal von einer Pilgerreise, die ihn durch Portugal und Galicien nach Santiago de Compostela geführt hat.

Auf dem «Fischerweg» entlang der wilden Atlantikküste der Algarve bieten sich atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die Küstenlandschaft. Ab Lissabon führen alte Pilgerwege durch einsame Landschaften im Landesinneren zu historisch bedeutsamen Orten wie dem Christuskloster der Tempelritter in Tomar. Das Ziel ist Santiago de Compostela und das «Ende der Welt» in Fisterra.

Der nächste Vortrag in Kaiseraugst ist am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr, im Pfarreizentrum «Schärme». Der Eintritt ist frei. Am Schluss der Veranstaltung wird ein Umtrunk offeriert. Der Anlass wird unterstützt durch die Röm.- Kath. Kirche Kaiseraugst. (mgt)