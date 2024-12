Zu diesen Zeiten wird es bäumig

Auch dieses Jahr findet in Möhlin beim Forstwerkhof der Weihnachtsbaumverkauf statt: einmal am Freitag, 20. Dezember, von 15 bis 18 Uhr; einmal am Samstag, 21. Dezember, von 9 bis 11 Uhr. Auch die Gemeinde Zeiningen teilt mit: «Die Gemeindeverwaltung, der Forstbetrieb Region Möhlin und die Männerriege Zeiningen freuen sich über die vielen bestellten Weihnachtsbäume.

Der Verkauf der Weihnachtsbäume findet am Samstag, 21. Dezember, gegen Barzahlung, von 10 bis 12 Uhr vor der Kirche statt. Für einen Unkostenbeitrag von 10 Franken wird der Baum nach Hause geliefert. (mgt)