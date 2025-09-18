Immobilien
ZU BESUCH AM FISCHWEIHER

  18.09.2025 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Einmal mehr durfte der christkatholische Männerverein Möhlin Ruedi Körkels Gastfreundschaft an dessen Fischweiher in Anspruch nehmen. Nach einem Apéro mit Lachsforellenbrötli waren die Gaumen so richtig gekitzelt auf das eigentliche Fischessen, hervorragend von Ruedi ...

