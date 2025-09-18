ZU BESUCH AM FISCHWEIHER

Einmal mehr durfte der christkatholische Männerverein Möhlin Ruedi Körkels Gastfreundschaft an dessen Fischweiher in Anspruch nehmen. Nach einem Apéro mit Lachsforellenbrötli waren die Gaumen so richtig gekitzelt auf das eigentliche Fischessen, hervorragend von Ruedi ...

Einmal mehr durfte der christkatholische Männerverein Möhlin Ruedi Körkels Gastfreundschaft an dessen Fischweiher in Anspruch nehmen. Nach einem Apéro mit Lachsforellenbrötli waren die Gaumen so richtig gekitzelt auf das eigentliche Fischessen, hervorragend von Ruedi Körkel und seinem Team zubereitet. So verbrachte man einen geselligen Nachmittag mit angeregten Gesprächen. (mgt)



