«Zäme träffe» - Standartenweihe in Wölflinswil

  28.08.2025 Wölflinswil
Christoph Küng und Mike Lenzin bei der Segnung der neuen Standarte. Foto: zVg
Die bunten Fähnchen über dem Festplatz verliehen der Standartenweihe – dem Abschluss der Jubiläumstage der Schützengesellschaft Wölflinswil – den letzten Schliff.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde vor wenigen Tagen die seit 1961 treue und inzwischen ...

