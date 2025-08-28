«Zäme träffe» - Standartenweihe in Wölflinswil

Bei strahlendem Sonnenschein wurde vor wenigen Tagen die seit 1961 treue und inzwischen ...

Die bunten Fähnchen über dem Festplatz verliehen der Standartenweihe – dem Abschluss der Jubiläumstage der Schützengesellschaft Wölflinswil – den letzten Schliff.

Die bunten Fähnchen über dem Festplatz verliehen der Standartenweihe – dem Abschluss der Jubiläumstage der Schützengesellschaft Wölflinswil – den letzten Schliff.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde vor wenigen Tagen die seit 1961 treue und inzwischen etwas mitgenommene Standarte feierlich durch eine neue abgelöst. Die wehenden Vereinsfahnen verschiedener Dorf- und Schützenvereine, die Musikgesellschaft und ein gebührender Böllerschuss rundeten den Festakt inklusive Segnung der neuen Standarte durch Christoph Küng ab. Am Festnachmittag begeisterte neben der Wirtschaft ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm die Gäste und Vereinsmitglieder. Der OK- und Vereinspräsident Reto Herzog führte gekonnt durch den Anlass.

Eine Woche zuvor nahm das Jubiläumsschiessen zum 150-Jährigen ein erfolgreiches Ende. 650 Schützinnen und Schützen fanden den Weg ins Schützenhaus Weidli. Beim Anlass bewährte sich auch die neue Trefferanzeige. Mit dem Maximum und damit hervorragenden 100 Punkten führte Walter Patt von der Schützengesellschaft Fislisbach die Gesamtrangliste an. Neben dem Schiesssport stellten die Wölflinswiler Schützinnen und Schützen auch ihre Geselligkeit unter Beweis. Die Festwirtschaft wurde rege genutzt. Begleitet von den Klängen von Philipp Treiers Handorgel wurde bis spät gesungen und gefeiert.

An dieser Stelle bedankt sich das Fest-OK herzlich bei allen Sponsoren, Schützen und Schützinnen, Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Anlässe beigetragen haben. (mgt)