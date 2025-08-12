Immobilien
«Ziel erreicht»

  12.08.2025 Gansingen
Sie machten den Weg frei ins neue Schulhaus, von links Gemeindeammann Thomas Szabo, Hauswart Matthias Heuberger, Vizeammann Urban Erdin und Architekt Ralph Blättler.
Einweihung des neuen Schulhauses in Gansingen

«Freude herrscht» – seit mehr als 30 Jahren ist der Ausdruck in der Schweiz ein geflügeltes Wort. Freude herrscht auch in Gansingen, wo am Montag das nagelneue Schulhaus bezogen werden konnte. Alle waren sich beim ...

