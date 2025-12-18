Zeugenaufruf: seitliche Kollision zwischen Velo und PW

Am Donnerstagnachmittag, 27. November, kam es auf der Hauptstrasse in Hornussen zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Velo und einem Auto. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Unfall in Hornussen

Am Donnerstagnachmittag, 27. November, gegen 15 Uhr, befand sich ein 7-jähriger Schüler mit dem Fahrrad in Begleitung von drei weiteren Kindern auf dem Nachhauseweg. Bei der Volg-Filiale in Hornussen beabsichtigte er, die Hauptstrasse auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein Auto von Frick herkommend auf der Hauptstrasse. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Velofahrer und dem Personenwagen.

Der Schüler blieb unverletzt. Zwei Personen stiegen aus dem Auto aus, erkundigten sich nach dem Befinden des 7-Jährigen und fuhren anschliessend in Richtung Bözen weiter.

Beim signalisierten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Geländewagen mit Ersatzrad am Heck. Der Lenker wird als dunkelhäutig beschrieben, etwa 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter gross, mit kurzen dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Kantonspolizei Aargau Personen, die Angaben zum Unfall oder zum entsprechenden Fahrzeug machen können, sich beim Stützpunkt in Frick (stuetzpunkt.frick@kapo. ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden. (mgt)