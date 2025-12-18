Immobilien
Zeugenaufruf: seitliche Kollision zwischen Velo und PW

  18.12.2025 Fricktal

Unfall in Hornussen

Am Donnerstagnachmittag, 27. November, kam es auf der Hauptstrasse in Hornussen zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Velo und einem Auto. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag, 27. November, gegen 15 ...

