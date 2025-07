Brand in Möhliner Tiefgarage richtet enormen Sachschaden an

Das Feuer in einer Tiefgarage lässt drei Autos vollständig ausbrennen und dutzende weitere wohl ebenso mit Totalschaden zurück. Niemand wird verletzt.

Ronny Wittenwiler

Die Feuerwehr Möhlin mit siebzig, die Feuerwehr Rheinfelden zur Unterstützung mit vierzig Einsatzkräften: Weit bis in die Morgenstunden dauert der Grosseinsatz, nachdem in einer Tiefgarage an der Möhliner Ahornstrasse ein Feuer ausbricht. «Drei Autos brannten komplett aus, die vielen weiteren Fahrzeuge dürften grosse Russ- und Hitzeschäden erlitten haben», sagt Möhlins Feuerwehrkommandant Richard Urich gestern Donnerstag kurz vor 8 Uhr. Später, nachdem der Einsatz zu Ende ist, bestätigt die Kantonspolizei Aargau: Ein erster Augenschein zeige, dass etwa hundert Autos und andere eingestellte Fahrzeuge jeweils stark mit Russ belastet seien und so möglicherweise einen Totalschaden aufweisen würden.

Das war passiert

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, bemerken Personen in der Wohnsiedlung Rauch und Explosionsgeräusche. Der Alarm geht um 23.33 Uhr ein, es kommt zum Grossaufgebot mit fast einem Dutzend Einsatzfahrzeugen. Als der Atemschutz auf die drei brennenden Autos stösst und diese löscht, ist die Tiefgarage mit ihren 111 Einstellplätzen mit dichtem schwarzem Qualm durchsetzt. Bereits kurz nach Alarmierung der Einsatzkräfte ist der Rauchgeruch weit übers Quartier hinaus wahrzunehmen.

Aus Sicherheitsgründen kommt es zu Evakuierungen vor Ort. Insgesamt weisen Polizei und Feuerwehr siebzig Personen von drei Mehrfamilienhäusern mit direktem Zugang zur Tiefgarage an, ihre Wohnung zu verlassen. Sie werden beim Bahnhof betreut und kehren nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre unversehrten Wohnungen zurück. Bis auf Weiteres, schreibt die Kantonspolizei, bleibe einer der Wohnblöcke als Folge des Brandes allerdings ohne Strom.

Brandursache unklar

Nebst den massiven Schäden an Fahrzeugen richtet der Brand Schäden an Garagendecke und einem Betonpfeiler an. «Es kam zu diversen Abplatzungen», sagt der Feuerwehrkommandant. Unter Anleitung eines angeforderten Statikers wird die Decke im betroffenen Bereich abgestützt. Aktuell bleibt die Tiefgarage gesperrt und die Polizei teilt mit: «Der Sachschaden ist gross, lässt sich aber noch nicht beziffern.» Die Brandursache derzeit noch unklar, hat die Kantonspolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.