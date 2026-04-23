Zeitreise ins Rheinfelden um 1900

Zu Gast im Fricktaler Museum

Geschichte wird lebendig: Das Fricktaler Museum lädt am Sonntag, 26. April, zu einem szenischen Rundgang der besonderen Art ein: Susanne Ammann öffnet als Marie Habich-Dietschy (1844– 1909) die Türen zum Haus zur Sonne und nimmt die Besucherinnen und Besucher auf eine eindrucksvolle Reise in die Vergangenheit mit. Mit viel Charme und erzählerischem Geschick berichtet Susanne Ammann aus dem Leben ihrer «Familie», das historische Wohnhaus der Familien Dietschy und Habich-Dietschy wird dabei selbst zur Bühne: Raum für Raum entfaltet sich eine lebendige Erzählung, die Lebensgeschichten, gesellschaftliche Entwicklungen und überraschende Anekdoten miteinander verwebt.

So tauchen die Gäste von «Marie Habich-Dietschy» in den Alltag einer bürgerlichen Familie um die Jahrhundertwende ein und erhalten authentische Einblicke in das Leben, Wohnen und Denken jener Epoche. Mit feinem Gespür für Details und Atmosphäre lässt Susanne Ammann vergangene Zeiten auf anschauliche und berührende Weise wiederauf leben. Der Rundgang ist nicht barrierefrei und führt über Treppen. Er startet um 14.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr und richtet sich an alle, die Geschichte einmal anders erleben möchten. (mgt)

Die Kosten betragen 5 Franken, Anmeldung bitte bis heute, 23. April, an fricktaler.museum@ rheinfelden.ch oder auf 061 835 57 80. www.fricktaler-museum.ch