Zeitlose Melodien

Die MG Schupfart lud kürzlich zu einem Konzert in die Kirche ein. Das Programm mit Musik aus verschiedenen Stilrichtungen und Epochen lockte ein grosses Publikum in die Kirche St. Leodegar.

Konzert der Musikgesellschaft Schupfart

Die MG Schupfart lud kürzlich zu einem Konzert in die Kirche ein. Das Programm mit Musik aus verschiedenen Stilrichtungen und Epochen lockte ein grosses Publikum in die Kirche St. Leodegar.

Unter der Leitung von Tamás Szente wurde das Konzert mit einem Klassiker eröffnet: «Ave Verum» von Wolfgang Amadeus Mozart. Welcher Ort wäre besser geeignet, um dieses Stück erklingen zu lassen, als eine Kirche? Doch schon das nächste Stück, «Waltzing Matilda» von Tom Waits, brachte den Stilwechsel ins Orchester, wenn das tiefe Blech den bekannten Song in reinster Harmonie erklingen liess.

Peter Reber – der Mann, der über Jahre im Berner Mundartstil Lieder komponierte, die Gross und Klein kennen – wurde mit dem Stück «E Vogel ohni Flügel» von der Musikgesellschaft geehrt. Danach wechselte der Stil wieder zu «The Young Amadeus». So etwas geht nur in der Musik. Urs Engeler, der Moderator des Abends, der von sich selber sagt: «Mehr noch als ein Mann der Musik bin ich ein Mann der Worte», konnte das Stück «Circle of Life» aus dem Film «The Lion King» auf Zulu einleiten. Man spürte die Verbindung zwischen Wort und Musik – etwas, was auch bei diesem Konzert wundervoll harmonierte.

Das darauf folgende Stück stand schon lange auf der Wunschliste der Musiker, und nun war es endlich so weit: «Nessaja, ich wollte nie erwachsen sein» aus dem Musical «Tabaluga». Der Komponist Peter Maffay hatte dieses Rockmärchen 1982 geschrieben. Mit «Vivo per lei» («Ich lebe für die Musik») gaben die Musikanten dem Publikum an diesem Abend auch das Gefühl, dass sie für die Musik leben.

Mit «Go West» von den Pet Shop Boys und der obligatorischen Zugabe verabschiedeten sich die Musiker. Wenn Musik mit viel Herz gespielt wird, werden Melodien immer unvergessen bleiben – ganz egal, in welcher Zeit sie komponiert wurden. (am/)