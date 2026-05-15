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Zeitlose Melodien

  15.05.2026 Schupfart
Die Musikgesellschaft Schupfart lud zum Konzert in die Kirche ein. Foto: zVg
Die Musikgesellschaft Schupfart lud zum Konzert in die Kirche ein. Foto: zVg

Konzert der Musikgesellschaft Schupfart

Die MG Schupfart lud kürzlich zu einem Konzert in die Kirche ein. Das Programm mit Musik aus verschiedenen Stilrichtungen und Epochen lockte ein grosses Publikum in die Kirche St. Leodegar.

Unter der Leitung von Tamás Szente wurde ...

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