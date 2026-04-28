Chiara Leones Ehrentafel – eine Inspiration für kommende Generationen

«Zielstrebigkeit, Ausdauer und Mut», so Markus Stihl, Präsident des Verschönerungsvereins Frick, «haben Chiara Leone zum Olympiasieg gebracht». Dass eine solch aussergewöhnliche Leistung machbar sei, wenn man alles gebe und Frick mit einem attraktiven Sportangebot dazu beitrage, daran solle die Tafel jeden und jede erinnern, die das Gemeindehaus betreten. Die Tafel – finanziert vom Verschönerungsverein – sei Ehre für die erbrachte Leistung und Inspiration für kommende Generationen. «Danke, Chiara, dass du mit deiner Treffsicherheit Frick auf die Weltkarte des Sports gesetzt hast.»

Viele würden von einer Goldmedaille an Olympischen Spielen träumen, meinte die Geehrte. «Für mich ging der Traum im Sommer 2024 in Erfüllung.» Chiara Leone war eigens für die Enthüllung der Tafel aus Biel angereist – und zur Freude aller brachte sie auch die Goldmedaille mit. «Die Umsetzung gefällt mir sehr. Das Design ist zeitlos und elegant. Eine schöne Wertschätzung.» Im Beisein des Gesamt-Gemeinderats, von Familie, Freunden und Mitgliedern der Sportschützen Frick, durfte sie die vom Gipf-Oberfricker Grafiker Michael Schmid gestaltete Tafel enthüllen.

Ebenfalls zugegen war Hans Jörg Huber, der den ganzen Prozess mit seiner Idee vor anderthalb Jahren ins Rollen gebracht hatte. Markenrechtliche Abklärungen und Terminschwierigkeiten brachten den Zeitplan immer wieder durcheinander. Der Freude über das gelungene Geschenk des Verschönerungsvereins tat dies keinen Abbruch. «Eine Olympiasiegerin aus Frick ist etwas ganz Besonderes. So schnell wird das nicht wieder vorkommen», hatte Markus Stihl einleitend gesagt. Gemeindeammann Daniel Suter wollte das so nicht stehen lassen. «Chiara ist noch jung, bestens in Form und die nächsten Sommerspiele sind im Jahr 2028.» (sir)