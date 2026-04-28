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«Zeitlos und elegant»

  28.04.2026 Frick
Hans Jörg Huber (v. l.), Chiara Leone und Markus Stihl vor der Ehrentafel im Eingangsbereich des Fricker Gemeindehauses. Foto: Simone Rufli
Hans Jörg Huber (v. l.), Chiara Leone und Markus Stihl vor der Ehrentafel im Eingangsbereich des Fricker Gemeindehauses. Foto: Simone Rufli

Chiara Leones Ehrentafel – eine Inspiration für kommende Generationen

«Zielstrebigkeit, Ausdauer und Mut», so Markus Stihl, Präsident des Verschönerungsvereins Frick, «haben Chiara Leone zum Olympiasieg gebracht». Dass eine solch ...

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