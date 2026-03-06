Zeit, jemandem Neuen Freude zu bereiten

Es ist wieder soweit: Die verstaubten Velos in der Garage, die alten Kinderwagen in der Ecke und die zu kleinen Inlineskates im Keller müssen nicht länger unbenutzt herumstehen. Es ist Zeit, dass sie jemandem Neuen Freude bereiten. Die Rollbörse in Frick ermöglicht es, gebrauchte Velos und andere nicht motorisierte Fahrzeuge ohne viel Aufwand an andere weiterzuverkaufen. Am Samstag, 14. März, wird sich auf dem Schulgelände Ebnet in Frick wieder Velo an Velo reihen. Ob Kindervelo, Mountainbike, E-Bike oder Rennvelo, ob alt oder neu, an der Rollbörse gibt es alles davon. Dieses Jahr findet der Anlass bereits zum 27. Mal statt.

Wartezeiten bewusst verkürzt

Neben Velos für Gross und Klein gehören zum Angebot der Rollbörse auch Veloanhänger und -zubehör sowie Spielfahrzeuge, Trottinetts, Skateboards, Inlineskates und Kinderwagen – kurz: alles, was rollt und nicht motorisiert ist. Alle Teilnehmenden können ihre Ware vor Verkaufsstart zwischen 9 und 10 Uhr vorbeibringen. Die Anmeldung erfolgt vor Ort mit einem Ausweisdokument. Der Annahmezeitraum für die Fahrzeuge wurde dieses Jahr bewusst verkürzt. Um Wartezeiten zu minimieren, wurde der Prozess weiter optimiert.

Nach der Abgabe der Fahrzeuge müssen die Teilnehmenden das Verkaufsgelände wieder verlassen. Der Verkauf der angenommenen Fahrzeuge beginnt für alle um 11.30 Uhr. Um auszutesten, ob ein Velo bezüglich Grösse, Fahrgefühl und Funktionen wirklich passt, steht das Gelände bis zur Absperrung für Testfahrten offen. Es kann in bar oder mit Twint bezahlt werden.

Ein Grillstand und ein Kuchenbuffet werden wieder für Verpflegung und ein gemütliches Beisammensein sorgen. Der Verkauf endet um 13 Uhr.

Anschliessend können nicht verkaufte Fahrzeuge wieder abgeholt werden und der Erlös aus den Verkäufen wird ausbezahlt. Auch hier wurde der Zeitrahmen leicht verkürzt: Neu findet die Auszahlung sowie die Abholung nicht verkaufter Artikel von 14 bis 14.30 Uhr statt.

Repol mit eigenem Stand

Auch die Regionalpolizei wird am Anlass anwesend sein und an einem Präventionsstand für Fragen rund ums Thema Velo und Verkehrssicherheit zur Verfügung stehen. Die Kampagne «Gegen Velodiebstahl», die letztes Jahr in Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei ins Rollen gebracht wurde, fand bei den Besucherinnen und Besuchern positiven Anklang. Dessen Ziel ist, den Verkauf gestohlener Artikel zu verhindern.

Die Organisatoren sowie die zahlreichen Helferinnen und Helfer freuen sich, an der diesjährigen Rollbörse wieder viele Teilnehmende und Besuchende begrüssen zu dürfen. (mgt)