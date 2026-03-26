Generalversammlung Frauenturnverein Möhlin

Die Generalversammlung konnte Christel Wirth und Rösli Weickhardt für ihr 50-Jahr-Jubiläum als aktive Turnerinnen feiern. «Der ganze Verein freut sich, wenn ihr noch lange in die Turnstunden kommt», erklären die Verantwortlichen.

Gestaunt hatte auch Priska Scheuner, als sie aufgerufen wurde, sich auf den geschmückten Extrastuhl zu setzen. Zuerst wurde aufgezählt, was sie alles für den Verein leistet, dann wurde den Anwesenden erzählt, dass sie bereits 21 Jahre im Vorstand ist und ihr Ressort immer tadellos ausführt. «Nun wird es Zeit, dass du richtig geehrt wirst», sagte Barbara Waldmeier. «Der Vorstand hat beschlossen, dich als Ehrenmitglied aufzunehmen.» Es war Priska Scheuner anzusehen, welch grosse Freude sie hatte. Die Jahresberichte aller Abteilungen waren wieder sehr interessant. Der Verein teilt mit: «Wir sind stolz auf unsere Leiterinnen, die jeweils tolle und abwechslungsreiche Turnstunden ausdenken. Alle kommen in die Turnhallen, um lustige, kameradschaftliche, aber auch schweisstreibende Turnstunden zu erleben.» Die GV des FTV Möhlin wurde von 78 Turnerinnen besucht. (mgt)