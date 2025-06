Zeininger Pinot ist Aargauer Staatswein

Die Jury unter dem Vorsitz von Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth hat aus 126 eingereichten Weinen vier Sieger auserkoren und ihnen die begehrte Auszeichnung «Aargauer Staatswein 2025» verliehen. Sieger und Träger der Auszeichnung wurden in der Kategorie Riesling-Sylvaner der Würenlinger vom Weingut zum Sternen (Andreas Meier + Co AG); in der Kategorie Weisse Spezialitäten der Sauvignon blanc aus Remigen vom Weinbau Hartmann AG; in der Kategorie Pinot Noir der Pinot Noir 2023 von Jeck Weine, Zeiningen; in der Kategorie Rote Spezialitäten der Riedhof Barrique 2022, von Weinbau Märki in Rüfenach und in der Spezialkategorie Schaumwein der Fürst brut 2023 vom Weingut Fürst in Hornussen. Die Staatsweine werden an Aargauer Staatsanlässen ausgeschenkt. (mgt/nfz)