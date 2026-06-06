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Zeiningen schreibt Eiszeitgeschichte

  06.06.2026 Fokus
Über der Grubensohle kommen die Grundmoränensedimente vor (1). Darunter sind weitere, noch ältere Fluss-Schotter (2) aufgeschlossen. Die darüberliegende Kieswand besteht aus zwei Einheiten von Fluss-Kiesen (3, 4), die während späterer Eiszeiten abgelagert wurden. Die Unterteilung der beiden Schotter etwa auf mittlerer Höhe wurde aufgrund eines alten Bodenhorizontes (Paläoboden) vorgeschlagen, ist aber zur Zeit der Aufnahme nicht sichtbar (gestrichelte Linie). Zur Zeit der Aufnahme liess sich nur die obere Bodenbildung beobachten (beispielsweise bei 5). Die Kiese werden von Löss (6) überdeckt. Foto: zVg
Über der Grubensohle kommen die Grundmoränensedimente vor (1). Darunter sind weitere, noch ältere Fluss-Schotter (2) aufgeschlossen. Die darüberliegende Kieswand besteht aus zwei Einheiten von Fluss-Kiesen (3, 4), die während späterer Eiszeiten abgelagert wurden. Die Unterteilung der beiden Schotter etwa auf mittlerer Höhe wurde aufgrund eines alten Bodenhorizontes (Paläoboden) vorgeschlagen, ist aber zur Zeit der Aufnahme nicht sichtbar (gestrichelte Linie). Zur Zeit der Aufnahme liess sich nur die obere Bodenbildung beobachten (beispielsweise bei 5). Die Kiese werden von Löss (6) überdeckt. Foto: zVg

Die Kiesgrube Bünte in Zeiningen ist ein Juwel für die Erforschung des Schweizer Eiszeitalters. Der Kiesabbau legt dort Ablagerungen frei, die im Verlauf mehrerer Warmund Kaltzeiten entstanden sind. 2025 wurden Sedimente freigelegt, die den weitesten Vorstoss der Schweizer Gletscher ...

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