Zeiningen im Lauffieber

Ambitionierte Läuferinnen und Läufer messen sich mit einem Spitzenathleten

Auch in diesem Jahr pilgerten Laufenthusiasten aus dem Aargau und den umliegenden Kantonen wieder ins Fricktal an den Zeininger Halbmarathon. Von Klein bis Gross wurde am vergangenen Samstag um die Wette gelaufen.

Finn Wunderlin

Am frühen Samstagmorgen ist auf dem Zeininger Schulhausplatz alles bereit für den 5. Raiffeisen Zeininger Halbmarathon. Am Start stehen aber zuerst die ganz Kleinen. Der Laufevent beginnt mit dem «Kidsrun-Mini» über 500 Meter und dem «Kidsrun» über 2,5 Kilometer. Erschöpft, aber voller Freude und Ehrgeiz rennen wenig später Kinder aus der ganzen Region durch den Zielbogen und werden von den Zuschauerinnen und Zuschauern kräftig angefeuert.

Tageshighlight mit Laufprominenz

Um genau 9.30 Uhr knallt ein lauter Schuss aus der Pistole und der Halbmarathon nimmt seinen Lauf. Mit Startnummer 1 ganz vorne mit dabei: Spitzenathlet und Olympionike Matthias Kyburz. Dicht auf den Fersen des Möhliner Ausnahmesportlers: der Deutsche Omar Tareq, welcher alle bisherigen Ausgaben des Zeininger Halbmarathons für sich entscheiden konnte. Bei den Frauen setzt Angela Massenz alles daran, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Trotz der frühen Uhrzeit messen die Temperaturen an diesem Augustmorgen bereits 24 Grad. Klar ist, dass die Hitze, nebst dem Sonnenberg, wohl der grösste Gegner aller Läuferinnen und Läufer sein würde.

Natürlich sind, verteilt auf den 21,6 Kilometern, vier Verpflegungsposten vorhanden, an welchen sich die Teilnehmenden stärken können. Nach etwa halber Strecke durchqueren die Läuferinnen und Läufer noch einmal das Dorf, bevor es zum Streckenhöhepunkt, dem Sonnenberg, geht. Als Erstes taucht wie erwartet Matthias Kyburz auf. Einige Sekunden hinter ihm, der Laufenburger (D) Omar Tareq. Feierlich wird im Ziel verkündet, als die ersten Teilnehmenden die Zwischenzeitmessung auf dem Sonnenberg erreichen und zum Schlussspurt ansetzen.

Ehre, wem Ehre gebührt

Nach einer Stunde und 17 Minuten biegt Kyburz als Erster in die Zielgerade ein und gewinnt vor Manuel Weiss vom TV Oerlikon. Vorjahressieger Omar Tareq belegt Rang drei. Auch heuer kann bei den Frauen der Uekerin Angela Massenz niemand das Wasser reichen und sie verteidigt ihren Sieg vom letzten Jahr. Platz zwei und drei belegen Selina Ummel vom BTV-Aarau Athletics und Janine Wintsch aus Tagelswangen ZH.

Aus dem Dorf für das Dorf

Nicht nur der organisierende Turnverein Zeiningen wirkte an der Durchführung des Anlasses mit. Die rund fünfzig Helferinnen und Helfer wurden von Vereinen aus dem ganzen Dorf gestellt. «Die Vorfahrer stellt der Veloclub, wir haben Verpf legungspöstler vom FC Zeiningen und die Männerund Frauenriege betreibt die Festwirtschaft», so OK-Vizepräsidentin Celina Kuoni. Alle halfen mit, den Anlass für die rund 370 Teilnehmenden unvergesslich zu gestalten und reibungslos durchzuführen. Das OK freut sich bereits jetzt schon auf die nächstjährige Ausgabe des Halbmarathons. Diese findet am 15. August 2026 statt.