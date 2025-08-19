Immobilien
Zeiningen im Lauffieber

  19.08.2025 Sport, Zeiningen
Der Halbmarathon nimmt seinen Lauf. Fotos: Finn Wunderlin
Der Halbmarathon nimmt seinen Lauf. Fotos: Finn Wunderlin

Ambitionierte Läuferinnen und Läufer messen sich mit einem Spitzenathleten

Auch in diesem Jahr pilgerten Laufenthusiasten aus dem Aargau und den umliegenden Kantonen wieder ins Fricktal an den Zeininger Halbmarathon. Von Klein bis Gross wurde am vergangenen Samstag um die Wette ...

