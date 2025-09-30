Immobilien
Zeiningen: Gemeindepräsidentin Gisela Taufer demissioniert per sofort

  30.09.2025 Brennpunkt

Die Zeininger Gemeindepräsidentin Gisela Taufer (FDP) tritt per sofort von ihrem Amt zurück. Damit zieht sie die Konsequenzen aus ihrer Wahlniederlage vom Sonntag.

Valentin Zumsteg
 «Ich bin nicht mehr motiviert, weiterzumachen», erklärt Gisela ...

