Zeihen sagt auch an der Urne Ja zur revidierten Gemeindeordnung

Mit 134 Ja gegen 27 Nein haben Zeihens Stimmberechtigte am Sonntag die revidierte Gemeindeordnung gutgeheissen und den Beschluss der Gemeindeversammlung bestätigt.

Die Gemeindeversammlung hat am 13.06.2025 die revidierte Gemeindeordnung mit 57 JA- zu 2 Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen. Dieser Beschluss unterlag dem obligatorischen Referendum. Am Sonntag fand nun die Urnenabstimmung statt. Die Stimmbeteiligung lag bei 19,7 Prozent.

Nachdem die Stimmberechtigten die Gemeindeordnung auch an der Urne angenommen haben, wird sie durch das Departement des Innern des Kantons Aargau auf ihre Übereinstimmung mit dem kantonalen Recht geprüft und genehmigt. Dieses qualifizierte Verfahren verleiht ihr eine erhöhte formelle Geltungskraft. Durch die kantonale Genehmigung tritt die neue Gemeindeordnung in Kraft. (mgt/sir)