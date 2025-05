Im Gottesdienst vom 4. Mai wurden in der Kirche St. Peter und Paul in Frick fünf Frauen aus der katholischen Pfarrei Frick offiziell zu Liturgiebeauftragten ernannt. Vreni Meier, Regula Scholer, Judith Kobler, Vreni Hochreuter und Hubertine Unterberg sind seit vielen Jahren in der ...