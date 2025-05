Clubmeisterschaft TTC Frick

In Frick fanden letzte Woche die Tischtennis Clubmeisterschaften des TTC Frick statt. 14 Teilnehmer trafen sich in der Bezirksschulturnhalle in Frick. Christoph Zehnder konnte sich den Titel ohne eine Niederlage sichern.

Markus Senn organisierte die ...