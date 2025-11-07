Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zehn Jahre Harmonie

  07.11.2025 Kaiseraugst
Das Vokalensemble Heinrich Schütz Basel. Foto: zVg
Das Vokalensemble Heinrich Schütz Basel. Foto: zVg

«Schütz and friends» in Kaiseraugst

Zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum präsentiert das «Vokalensemble Heinrich Schütz Basel» das Programm «Schütz and friends». Am Samstag, 15. November, treten sie im Rahmen der Konzertreihe «Harmonia ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote