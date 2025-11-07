Zehn Jahre Harmonie

Zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum präsentiert das «Vokalensemble Heinrich Schütz Basel» das Programm «Schütz and friends». Am Samstag, 15. November, treten sie im Rahmen der Konzertreihe «Harmonia ...

«Schütz and friends» in Kaiseraugst

Zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum präsentiert das «Vokalensemble Heinrich Schütz Basel» das Programm «Schütz and friends». Am Samstag, 15. November, treten sie im Rahmen der Konzertreihe «Harmonia Augustana» in Kaiseraugst auf.

KAISERAUGST/BASEL. Was als lockere Sängergruppe mit Leidenschaft für Vokalmusik begann, wurde 2015 offiziell zum Verein: Das «Vokalensemble Heinrich Schütz Basel» feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Die Anfänge reichen jedoch weiter zurück. Bereits Mitte der 2000er Jahre fanden sich im Raum Basel musikbegeisterte Sängerinnen und Sänger mit gehobenen stimmlichen Fähigkeiten zusammen, um unter dem Namen des Komponisten Heinrich Schütz Konzerte zu gestalten.

Der Wunsch nach einer festen Struktur führte 2015 zur Vereinsgründung. Mit Statuten, einem klaren Konzept und der Verpflichtung der Chorleiterin Alina Kohut erhielt das Ensemble einen professionellen Rahmen. Seither probt es wöchentlich in Basel und organisiert jährlich ein Konzertprojekt mit mehreren Aufführungen.

Renaissance, Frühbarock bis in die Moderne

Musikalisch liegt der Schwerpunkt auf Werken der Renaissance und des Frühbarocks, zunehmend ergänzt durch zeitgenössische Kompositionen. Das Repertoire wird von der musikalischen Leiterin sorgfältig ausgewählt und thematisch konzipiert.

Zum Jubiläum präsentiert das Ensemble das Programm «Schütz and friends» mit Vokalwerken von Heinrich Schütz und Komponisten verschiedener Epochen. Das Konzert bietet musikalischen Hochgenuss und zeigt die Entwicklung des Ensembles – von einer Idee zur etablierten Formation mit künstlerischer Vision und regionaler Ausstrahlung. Das Ensemble freut sich über diesen Gastauftritt im Fricktal. (mgt)

«Schütz and friends», Konzertreihe Harmonia Augustana, Samstag, 15. November, 19 Uhr, Kirche St. Gallus und Othmar, Kaiseraugst, Eintritt frei, Kollekte