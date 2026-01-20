Zaubern vor Zuschauern

Die Stuttgarter Kickers, der BSC Young Boys, ja sogar die Barcelona Academy: Der Steinli-Cup hat es längst in sich. Und mittendrin der FC Möhlin-Riburg/ACLI.

Drei Tage attraktiver Nachwuchsfussball im Möhliner Steinli

Die Stuttgarter Kickers, der BSC Young Boys, ja sogar die Barcelona Academy: Der Steinli-Cup hat es längst in sich. Und mittendrin der FC Möhlin-Riburg/ACLI.

Loris Gallidoro

Der Steinli-Cup hat sich in Möhlin längst als fester Bestandteil des Nachwuchsfussballs etabliert. Über drei Tage hinweg traten Juniorenteams der Kategorien U9 bis U14 gegeneinander an. Das Turnier wurde vom FC Möhlin-Riburg/ACLI organisiert und durchgeführt. Gespielt wurde parallel in zwei Sporthallen, was einen dichten Spielplan und einen reibungslosen Ablauf ermöglichte.

Gut organisiert

Die einzelnen Altersklassen spielten jeweils ihr Turnier mit Gruppenphase und anschliessendem Finale durch. Diese Finalspiele bildeten jeweils den Höhepunkt der entsprechenden Kategorie und sorgten über alle Turniertage hinweg für Unterhaltung. Die entscheidenden Partien waren oft knapp und spannend bis zum Schlusspfiff.

Für ein besonderes Erlebnis sorgte in diesem Jahr zudem das Einlaufen der Finalteams. Mit Musik, Lichtanlage und einer Rauchmaschine wurde den Kindern ein stimmungsvolles Final-Feeling geboten, bei dem die Emotionen sowohl bei den Spielern als auch beim Publikum deutlich spürbar waren.

Nachwuchsteams aus nah und fern

Die Stimmung in der Halle war durchgehend lebendig und familiär. Zahlreiche Eltern, Verwandte und Bekannte verfolgten die Spiele von den Rängen aus und unterstützten die jungen Fussballer lautstark. Auffällig war die breite Herkunft der teilnehmenden Mannschaften. Neben regionalen Teams waren auch zahlreiche bekannte Nachwuchsvereine vertreten, darunter die Stuttgarter Kickers, der BSC Young Boys, der FC Zürich, der SC Freiburg, die Barcelona Academy sowie die Swiss Football School. Entsprechend reisten auch viele Angehörige aus verschiedenen Regionen an, was der Atmosphäre zusätzlichen Schwung verlieh. Sportlich bot das Turnier ein breites Spektrum. Neben ausgeglichenen Partien mit knappen Resultaten gab es auch Spiele mit klaren Kräfteverhältnissen. Trotz des sportlichen Ehrgeizes stand der faire Umgang stets im Vordergrund, und nach Abpfiff reichten sich die Kinder die Hände und verliessen das Spielfeld mit sichtbarem Spass am Spiel. Auch organisatorisch hinterliess der Steinli-Cup einen positiven Eindruck.

Eine Legende bleibt dem Heimatverein verbunden

Ein besonderer Fokus lag in diesem Jahr auf der verstärkten Unterstützung durch Ivan Rakitic. Der ehemalige international erfolgreiche Möhliner Fussballer trat bei diesem Turnier als Hauptsponsor auf. In den Finalansprachen wurde ihm für seine kontinuierliche Unterstützung gedankt, insbesondere für seine Beiträge zur Nachwuchsförderung und zu Fussballlagern. Der Applaus aus der Halle zeigte die grosse Wertschätzung für dieses Engagement. Der Leiter des Kinderfussballs des FC Möhlin-Riburg, Bülent Bülbül, kündigte zudem an, dass der Steinli-Cup im kommenden Jahr weiter ausgebaut und noch attraktiver gestaltet werden soll. Man dürfe gespannt sein und sich überraschen lassen.

Der Steinli-Cup präsentierte sich damit als rundum gelungener Nachwuchsanlass: sportlich attraktiv, gut organisiert und getragen von einer Atmosphäre, die den Fussball und die Freude der Kinder in den Mittelpunkt stellte.