Am Sonntag, 30 Juni, lädt die Zauberharfengruppe Eiken zum Konzert um 18 Uhr in die kath. Kirche in Eiken ein. Im Konzert werden Stücke aus dem «Musikalischen Naturgarten», komponiert von Lieselotte Blinn, gespielt. Die neun Harfenspielerinnen und -spieler werden von ihrer ...