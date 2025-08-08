Zauberhafter Sommernachtsstimmung steht nichts im Weg

Nach den regnerischen Wochen der vergangenen Zeit können die Veranstalter des 4. Open Classics am Rhein aufatmen: Aufgrund der Prognosen mehrerer Wetterdienste und nach Rücksprache mit Wetterexperten rechnen die Veranstalter mit einer stabilen und ...

Open-Classic auf dem Inseli

Nach den regnerischen Wochen der vergangenen Zeit können die Veranstalter des 4. Open Classics am Rhein aufatmen: Aufgrund der Prognosen mehrerer Wetterdienste und nach Rücksprache mit Wetterexperten rechnen die Veranstalter mit einer stabilen und sonnigen Wetterlage für das Festivalwochenende.

Diese positive Entwicklung des Wetters ermöglicht nun die geplante Open-Air-Durchführung auf dem malerischen Inseli am 8. und 9. August. Die ursprünglich vorgesehene Regenalternative wurde abgesagt.

Den Auftakt bildet am Freitag, 8. August, eine Live-Filmkonzert-Aufführung des mehrfach ausgezeichneten Hollywood-Musicals «Chicago» (2003) mit Musik von John Kander. Das Werk wird auf Grossleinwand gezeigt und live vom City Light Symphony Orchestra Luzern unter der Leitung von Kevin Griffiths begleitet. Die Kombination aus Jazz, Glamour und dramatischer Handlung verspricht ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

Zwei Konzerte am Samstag

Am Samstagvormittag, den 9. August, präsentieren sich ab 11 Uhr bei der «Open Stage» das argovia philharmonic brass sowie das Jugendorchester Freiamt. Das Programm richtet sich an ein breites Publikum und lädt mit seiner offenen Atmosphäre zum Zuhören, Verweilen und Entdecken ein – ein Angebot besonders auch für Familien.

Den Abschluss des Festivals bildet am Samstagabend ab 20 Uhr das Konzertformat «Cabaret d’été». Auf dem Programm stehen Werke von Offenbach, Satie, Strauss, Kurt Weill und weiteren Komponisten. Es musizieren das Sinfonieorchester Biel Solothurn TOBS! unter der Leitung von Yannis Pouspourikas, die Mezzosopranistin Florence Losseau sowie der aus Rheinfelden stammende Euphonium-Solist Valerian Alfaré, Finalist des Wettbewerbs «Eurovision Young Musicians 2024». Sollte es in den ersten 45 Minuten eines Konzerts zu einem unerwarteten Wetterumschwung kommen, wird die Veranstaltung vorübergehend unterbrochen und – wenn möglich – später fortgesetzt. (mgt)

www.open-classics-am-rhein.ch