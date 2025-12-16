Zauberhafte Stimmung

Wie gewohnt fand im Dezember die Seniorenadventsfeier, welche vom Sulzer Frauenbund organisiert wird, für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Sulz und Rheinsulz in der festlich dekorierten Turn halle in Sulz statt.

Seniorenadventsfeier in Sulz

Trotz einiger krankheitsbedingter Abmeldungen folgten 59 Seniorinnen und Senioren der Einladung.

Nach der Begrüssung durch Jacqueline Weiss eröffnete Ante Svirac, Seelsorger im Pastoralraum Region Laufenburg, den Anlass mit einem Tischgebet. Gestärkt durch eine feine Flädlisuppe sowie den Hauptgang, durften alle Anwesenden den Klängen der «Zauberharfen» aus Stein lauschen. In der Pause wurde das Dessert serviert und im zweiten Teil waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Mitsingen eingeladen. Nach einem Nachmittag voller angereg ter Gespräche und eingestimmt auf die Festtage, machten sich gegen Abend alle auf den Heimweg. Der Frauenbund bedankt sich bei allen, welche den Weg in die Turnhalle gefunden haben. (mgt)