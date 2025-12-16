Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zauberhafte Stimmung

  16.12.2025 Sulz
Die Teilnehmenden erlebten einen schönen, geselligen Anlass in der Turnhalle Sulz. Foto: zVg
Die Teilnehmenden erlebten einen schönen, geselligen Anlass in der Turnhalle Sulz. Foto: zVg

Seniorenadventsfeier in Sulz

Wie gewohnt fand im Dezember die Seniorenadventsfeier, welche vom Sulzer Frauenbund organisiert wird, für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Sulz und Rheinsulz in der festlich dekorierten Turn halle in Sulz statt.

Trotz einiger ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote