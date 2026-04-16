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YOGA-GOTTESDIENST IN DER KIRCHE

  16.04.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich fand ein Gottesdienst voller Energie in der reformierten Kirche Möhlin statt. Pfarrerin Nadja Huser und Yogalehrer Claude Chautems haben den Gottesdienst mit einer Yogastunde verbunden – es war spirituelle und körperliche Meditation. Diese Synergie erfüllte die ...

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