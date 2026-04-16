YOGA-GOTTESDIENST IN DER KIRCHE

Kürzlich fand ein Gottesdienst voller Energie in der reformierten Kirche Möhlin statt. Pfarrerin Nadja Huser und Yogalehrer Claude Chautems haben den Gottesdienst mit einer Yogastunde verbunden – es war spirituelle und körperliche Meditation. Diese Synergie erfüllte die ...

Kürzlich fand ein Gottesdienst voller Energie in der reformierten Kirche Möhlin statt. Pfarrerin Nadja Huser und Yogalehrer Claude Chautems haben den Gottesdienst mit einer Yogastunde verbunden – es war spirituelle und körperliche Meditation. Diese Synergie erfüllte die Kirche mit Energie, die durch den Klang der Klangschale verstärkt wurde. Diese Verbindung von Gottesdienst und Yoga ebnet den Weg zu neuen Entdeckungen in der eigenen Spiritualität, zu tieferer Selbsterkenntnis und zum Erleben der Grenzenlosigkeit zwischen geistiger und physischer Welt. Alle Anwesenden waren tief beeindruckt. Nach dem Gottesdienst wurde der Gemeinde wie immer ein kleiner Snack angeboten: Kaffee, Tee und Obst. (mgt)