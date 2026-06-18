Wynauer Wettfahren

Am Samstagmorgen starteten die Aktiven des Vereins. Der Wasserstand war um diese Zeit noch höher und ...

Kränze für Laufenburger Jungpontoniere

Vorletztes Wochenende fand das Kantonale Bernische Wettfahren in Wynau statt. Mit dabei: Die Pontoniere aus Laufenburg.

Am Samstagmorgen starteten die Aktiven des Vereins. Der Wasserstand war um diese Zeit noch höher und erschwerte das Fahren des Parcours bei der Strömung etwas. Was nicht für alle die gleichen Voraussetzungen bis Sonntagmittag ergab. Die Jungpontoniere am Sonntagnachmittag hatten es dadurch etwas leichter, da am Sonntag das Wasser etwas gemächlicher dahinf loss. Beim Rangverlesen war die Freude gross. In der Kategorie 2 verpassten Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker mit dem 4. Rang knapp das Podest und konnten somit einen Kranz nach Hause nehmen. In der Kategorie 1 fuhren Alexander Louis Geiger und Moritz Kaufmann auf den 10. Rang und liessen sich ihren ersten Kranz anstecken. Jirina Kurzbein ging mit Moritz Kaufmann als Doppelstarter an den Start und gewann bei ihrem ersten Wettfahren einen Kranz. Hanna Plumhof und Alin Weber reichte es leider nicht für einen Kranz. Elyas Hayek und Morris Galbier fuhren in der Kategorie 3 auf Platz 19.

Ein schönes Wochenende verbrachte der Verein in Wynau bei einem gut organisierten Wettkampf, perfektem Wetter und einem tollen Fest. (mgt)