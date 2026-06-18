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Wynauer Wettfahren

  18.06.2026 Laufenburg, Sport
Laufenburger Jungpontoniere. Foto: zVg
Laufenburger Jungpontoniere. Foto: zVg

Kränze für Laufenburger Jungpontoniere

Vorletztes Wochenende fand das Kantonale Bernische Wettfahren in Wynau statt. Mit dabei: Die Pontoniere aus Laufenburg.

Am Samstagmorgen starteten die Aktiven des Vereins. Der Wasserstand war um diese Zeit noch höher und ...

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