Wurzeln schlagen mit Rhythmus im Bauch

Während der Projektwoche an der Primarschule Burgmatt drehte sich alles um unsere Wurzeln. Also darum, woher wir Menschen kommen, was uns verbindet und was uns stark macht. Vor rund 300 000 Jahren lebten die ersten Menschen in Afrika. Von dort aus verbreiteten sich unsere Vorfahren über die ganze Welt. Grund genug, Afrika als Startpunkt für eine spannende Entdeckungsreise zu wählen. Jeden Morgen stimmten sich die Kinder mit mehrsprachigen Liedern auf den Tag ein. Begleitet wurden sie von den 5./6. Klassen, die mit einem ganzen Ukulelen-Orchester für gute Stimmung sorgten. Es wurde auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch, Türkisch, Kroatisch, Englisch und in vielen weiteren Sprachen gesungen.

Drei Künstler von «Durango Fusion» aus Winterthur waren zu Besuch in der Schule. Sie brachten Trommeln, Body Percussion, Tanz und Gesang mit – Ausdrucksformen, die nicht nur Spass machten, sondern auch das Körpergefühl, die Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder stärkten. Die Kinder arbeiteten in altersgemischten Gruppen. So konnten sie voneinander lernen und sich besser kennen lernen. Alle machten mit – sie probierten neue Bewegungen und Klänge aus. Viele Kinder standen zum ersten Mal ganz allein vor der Gruppe – trommelnd, tanzend oder singend. Selbst die Jüngsten wagten mutige Soloeinlagen.

Am Nachmittag ging es dann um unsere Heimat, die Schweiz, und auch um die Länder, aus denen die Familien der Kinder stammen. In verschiedenen Ateliers sprachen die Kinder über ihre Bräuche, Sprachen und Geschichten. Sie spielten, malten, bastelten und erzählten von ihrer Herkunft. Dabei entstanden: selbstgemachte Schokolade, geflochtene Lebensbäume aus Draht, Schilder in verschiedenen Sprachen, bunte Landesflaggen und ein Reisepass der Erlebnisse. Die Kinder lernten nicht nur Neues über Afrika, sondern auch viel über sich selbst und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Am Ende merkten sie: Jeder Mensch ist besonders – und zusammen sind wir stark.

Diese Projektwoche zum Schuljahresmotto «Wir und unsere Wurzeln» war ein voller Erfolg – ein Erlebnis, das weit über den Schulalltag hinausreicht. (mgt)