Wunderbare Woche im Schnee

Schneesportlager Oeschgen in Sedrun: Motiviert und voller Vorfreude reisten in der ersten Sportferienwoche 41 Kinder- und Jugendliche aus Oeschgen mit ihren Leitern und dem Küchenteam im Car nach Sedrun. Nach der Ankunft musste das Gepäck zum Lagerhaus «Casa Larisch» getragen werden, da die Strasse via Gionda für den Car viel zu eng war. Nach der Zimmereinteilung gab es am Abend noch ein Leiterlispiel durchs Haus, um alle Räume und Spielangebote kennenzulernen. Am nächsten Tag ging es in den Schnee. Die Anfänger im Snowboard machten grosse Fortschritte, die Geübteren wagten sich schon bald bis auf den Oberalp und weiter Richtung Andermatt. Nach perfektem Wetter am Montag waren manche froh, dass sie am Dienstagmittag eine Pause einlegen konnten – ob in der nahen Badi oder beim Bouldern, ein paar Blattern inbegriffen. Am Mittwoch durften die geübteren Snowboarder und Skifahrer das ganze Skigebiet bis nach Andermatt auskundschaften. Am Donnerstagmorgen stand dann das Skirennen auf dem Programm.

Die Leiter sorgten jeden Abend für ein Unterhaltungsprogramm, was bei vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Es sei nur an «Andri gegen Ania» erinnert. Ein Dank den Kindern, dem Leiterteam, allen Helfern des Elternvereins, der Gemeinde Oeschgen die einen Betrag für jedes Kind übernimmt, allen Spendern von Zöpfen, Kuchen, Bargeld, allen Firmen für Gutscheine und Naturalgaben. Danke auch allen, die ans Spaghetti-Essen kommen, denn ohne diesen Betrag könnte das Skilager in dieser Form nicht bestehen. (mgt)