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Wärme Laufenburg baut weiter aus

  09.07.2026 Laufenburg
Der Abwasserstollen unter der Altstadt dient neu auch als Zubringer für die Heizung in die Liegenschaften. Fotos: zVg
Der Abwasserstollen unter der Altstadt dient neu auch als Zubringer für die Heizung in die Liegenschaften. Fotos: zVg

Auf Kurs sind auch die Anschlussverträge für den Wärmeverbund

In der Altstadt von Laufenburg werden zurzeit die letzten Arbeiten der neuen Pflästerung der 3. Etappe der Sanierung der Werkleitungen vorangetrieben, aktuell beim Marktplatz und anschliessend noch beim ...

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