Worte und Musik in der Dunkelheit

Eine Lesung der besonderen Art findet am 1. November in der Kultschüür Laufenburg statt. Die drei Autoren Corinne Ammann, Urs Augstburger und Esther Spinner lesen aus ihren Werken, während die Zuhörerschaft in Dunkelheit sitzt ...

«Reading by Night» in Laufenburg

Eine Lesung der besonderen Art findet am 1. November in der Kultschüür Laufenburg statt. Die drei Autoren Corinne Ammann, Urs Augstburger und Esther Spinner lesen aus ihren Werken, während die Zuhörerschaft in Dunkelheit sitzt und den Worten lauschen kann. Umrahmt wird die Lesung durch einfühlsame Klaviermusik mit dem Pianisten Joël Rehmann.

Eine Idee wurde Wirklichkeit

Zunächst war es einfach mal so eine Idee, ein Experiment, das 2017 zum ersten Mal zur Wirklichkeit wurde. Damals wurde die erste «Reading by Night» durchgeführt, diese wurde von Zuhörern wie auch von den Mitwirkenden begeistert aufgenommen, wie auch die darauffolgenden. Nun kommt es zur achten Auf lage des wor treichen Exper i ments i m Eventlokal Ku ltschüür in der Laufenburger Altstadt. Literatur gehört zum festen Bestandteil im Programm der Kultschüür. Doch es sollen bewusst keine Lesungen im herkömmlichen Stil sein, die hier abgehalten werden. Die Verantwortlichen versuchen mit den Lesungen den Zuhörern stets ein besonderes Erlebnis zu bieten. So entstand denn auch die Idee dieser Lesung in der Dunkelheit.

Die Autorinnen und der Autor werden vorwiegend aus ihren aktuellen Werken lesen und natürlich können im Anschluss an die Veranstaltung auch Bücher käuflich erworben werden. (mgt)

Infos:

Samstag, 1. November, um 20 Uhr, «Reading by Night» in der Kultschüür Laufenburg. Reservation: 062 874 3012, reservation@kultschuer.ch

www.kultschüür.ch