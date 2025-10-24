Immobilien
Worte und Musik in der Dunkelheit

  24.10.2025 Laufenburg

«Reading by Night» in Laufenburg

Eine Lesung der besonderen Art findet am 1. November in der Kultschüür Laufenburg statt. Die drei Autoren Corinne Ammann, Urs Augstburger und Esther Spinner lesen aus ihren Werken, während die Zuhörerschaft in Dunkelheit sitzt ...

