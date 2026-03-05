Workshop für Mädchen

Der Verein schjkk organisiert mit dem Familienverein Rheinfelden wieder ein sexualpädagogisches Projekt mit einem Workshop für 10- bis 12-jährige Mädchen und einem Vortrag für die Eltern. Unter der Leitung von Michèle Peter, Kursleiterin MFM-Projekt, lernen die ...

Der Verein schjkk organisiert mit dem Familienverein Rheinfelden wieder ein sexualpädagogisches Projekt mit einem Workshop für 10- bis 12-jährige Mädchen und einem Vortrag für die Eltern. Unter der Leitung von Michèle Peter, Kursleiterin MFM-Projekt, lernen die Mädchen spielerisch ihren Körper kennen. Der Elternvortrag «Wenn Mädchen Frauen werden» wird am 20. März von 18 bis zirka 19.30 Uhr durchgeführt. Der Mädchenworkshop «Die Zyklus-Show» findet am 21. März von 9 bis 16 Uhr statt. Beide Anlässe werden im Primarschul - haus am Hauptwachplatz 6 in Rheinfelden (Saal, 3. OG) durchgeführt. (mgt)

Infos unter www.schjkk.ch

Anmeldung info@schjkk.ch