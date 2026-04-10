Woodstock lebt in Gipf-Oberfrick weiter

Woodstock war kein gewöhnliches Musikfestival. Es stand für Gemeinschaft, Aufbruch und die verbindende Kraft der Musik. Über fünfzig Jahre später wird dieses Lebensgefühl in Gipf-Oberfrick neu belebt.

Mit dem Chorprojekt «Woodstock goes Gipf-Oberfrick» entsteht ein musikalisches Gemeinschaftsprojekt, das Menschen aller Generationen zusammenführt – und ganz bewusst neue Projektsängerinnen und Projekt sänger sucht. Gesucht sind Stimmen. Nicht perfekte, sondern echte. Menschen, die Lust haben zu singen, Musik zu erleben und Teil eines gemeinsamen Projekts zu werden. Alter, Erfahrung oder Stimmlage spielen keine Rolle. Mitmachen können Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen ebenso wie erfahrene Chorsänger oder neugierige Neueinsteiger. Wer Freude an Musik hat, ist will kommen.

Im Zentrum steht nicht der perfekte Ton, sondern das gemeinsame Erlebnis. Auf dem Programm stehen bekannte Songs aus den 1960er-Jahren ebenso wie moderne Stücke von heute. Klassiker treffen auf neue Klänge, Erinnerungen auf frische musikalische Impulse. Musik soll verbinden, bewegen und Spass machen. Das Projekt ist in drei Chöre gegliedert. Der Männerchor probt dienstags um 20 Uhr in der Aula der Schule Gipf-Oberfrick. Kinder und Jugendliche treffen sich freitags um 19 Uhr im Pfarreisaal in Gipf-Oberfrick, gefolgt von den «Friday Night Singers» um 20 Uhr. So findet jede Stimme ihren Platz – und alle wirken am gleichen musikalischen Ganzen mit. Neben der Musik steht das Miteinander im Vordergrund. «Woodstock goes Gipf-Oberfrick» lädt ein, dabei zu sein, mitzusingen und den Geist von Woodstock gemeinsam neu zu erleben.

Die Proben starten am 21. April (Männerchor) respektive am 24. April (Jungendchor und Friday Night Singers). Die Konzerte finden dann am Samstag, 24. und Sonntag, 25. Oktober in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick statt. (mgt)