Wolverines Jazz Band spielt in Stein

Bereits zum neunten Mal führt der Kulturverein Stein im Fricktal am 15. März einen Jazzbrunch durch. Die Kombination einer sonntäglichen Jazz-Matinée mit einem währschaften Brunch hat sich bewährt.

Sonntags-Brunch und Jazz-Matinée

Bereits zum neunten Mal führt der Kulturverein Stein im Fricktal am 15. März einen Jazzbrunch durch. Die Kombination einer sonntäglichen Jazz-Matinée mit einem währschaften Brunch hat sich bewährt.

Mit ihrer Musik, getragen von Spielfreude und Spontanität, wissen die Wolverines das Publikum zu begeistern. Ihr Schaffen kommt von Herzen, und das seit mehr als 60 Jahren. Was steckt hinter diesem erstaunlichen Durchhaltevermögen? Wer die Band auf der Bühne live erlebt, muss nicht lange überlegen. Hinschauen und vertieft zuhören genügen, um festzustellen: Die sieben Musiker kommen nicht einfach als Konglomerat von Gleichgesinnten daher, die zufälligerweise demselben Hobby frönen. Nein, sie agieren als eingeschworenes Team, dessen Zusammenhalt einerseits auf der persönlichen Freundschaft untereinander, andererseits auf der Liebe zum traditionellen Jazz gründet.

Besucherinnen und Besucher können sich mit einem reichhaltigen Brunch vom Kulturverein Stein verwöhnen lassen und anschliessend eine Jazz-Matinée mit mitreissender Musik geniessen.

Der Anlass findet statt im Saalbau Stein am Sonntag, 15. März; Saalöffnung ist um 9.15 Uhr; Beginn des Brunchs ist um 9.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 11.30 Uhr. Eintritt und Brunch kosten 42 Franken. Infos und Tickets auf www.kulturstein.ch .(mgt)