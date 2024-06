Wollig umgarnt

Laufenburg treibt es einen Sommer lang kreativ bunt

Wenn Bäume, Brunnen und Geländer im öffentlichen Raum in Maschenkunst gehüllt werden, hat das gleich eine Mehrfachwirkung: Es fördert das Miteinander und zaubert den Betrachtern ein vergnügtes Lachen ins Gesicht. Hinter der fröhlich-bunten Idee steht das Laufenburger Dekoteam unter der Leitung von Jutta Leuenberger.

Susanne Hörth

Wolle, Garn, Häkelund Stricknadeln sind feste Bestandteile in Jutta Leuenbergers Freizeit. Dieses Hobby inspirierte die Leiterin des Laufenburger Dekoteams, zusammen mit anderen Maschenbegeisterten etwas zur Verschönerung Laufenburgs beidseits des Rheins beizutragen. Eine Aufgabe, welcher sich das zum Förderverein Tourismus Laufenburg gehörende Dekoteam schon seit einiger Zeit und immer wieder mit neuen Ideen annimmt. So sorgt es alljährlich in der Adventszeit für eine stimmungsvolle Altstadtbeleuchtung. Während der warmen Jahreszeit bepflanzen die Teammitglieder die Blumenkisten in der Altstadt und sorgen damit für zusätzliche Farbtupfer in den historischen Gassen.

Kunterbunt ist nun auch das Sommerprojekt «Laufenburg umgarnt». Jutta Leuenberger hatte ursprünglich die Idee, über die Altstadtgassen bunte Regenschirme zu spannen. Daraus wurde aus verschiedenen Gründen leider nichts. Der Gedanke an das Bunte blieb und damit spann sich auch der Ideenfaden zu Wolle und Garn. Warum damit nicht Bäume, Pfosten, Sitzbänke und mehr umstricken, beziehungsweise umhäkeln?

Dem Mitmach-Aufruf in der WhatsApp-Gruppe und darüber hinaus wurde vielfach Folge geleistet. «Seit zwei Jahren wird in geselligen Runden oder zuhause in den Stuben gestrickt und gehäkelt», freut sich Jutta Leuenberger. «Die Frauen, Männer haben wir leider keine dabei, stricken und häkeln runde und quadratische Stücke nach unseren Angaben. Die fertigen Stücke werden dann am Schluss zusammengenäht.» Manchmal passiere das direkt vor Ort. Die Leiterin des Dekoteams schmunzelt im Gedanken daran, dass das «Anziehen» eines Baumstammes zu Beginn dieser Woche gar nicht so einfach war und mehrere Stunden gedauert hatte. Einfacher sei es da bei den Bänken. Hier können die entstandenen Decken mit an den Rändern befestigten Gummibändern wie ein Fixleintuch über die Sitzflächen und Rücklehnen gespannt werden. Eine Herausforderung werde sicherlich das «Umgarnen» des grossen Marktplatzbrunnens werden, weiss Jutta Leuenberger. Leuchtende Augen bekommt sie beim Gedanken an die schon bald in den Landesfarben der beiden Städte umhüllten Geländer auf der alten Rheinbrücke. «Zum Glück sind auch die Bewilligungen rechtzeitig eingetroffen», macht sie deutlich, dass auch daran gedacht werden musste.

Der begeisternde Funke für das Projekt «Laufenburg umgarnt» ist auch auf die Primarschule auf Schweizer Rheinseite übergesprungen. Eifrig werden da Maschen für Maschen an- und übereinander gereiht. Mit dabei ist ebenso die Kulturwerkstadt Sulz. Dort werden auf den vereinseigenen Strickmaschinen lange Bande hergestellt, mit welchen dann auf deutscher Seite drei Sitzhocker beim Schwimmbad umhüllt werden. Die Liste der umgarnten Objekte könnte noch vielfach ergänzt werden.

Am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr, findet die Eröffnungsfeier statt. Zum Street-Art-Projekt gehört auch eine «Foto-Rätsel-Jagd mit Wettbewerb».