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Das kriminelle «Wolfsrudel»

  22.04.2026 Rheinfelden
Ein Grossaufmarsch wird erwartet: Im Rheinfelder Feuerwehrgebäude wird die Gerichtsverhandlung durchgeführt. Foto: Valentin Zumsteg
Ein Grossaufmarsch wird erwartet: Im Rheinfelder Feuerwehrgebäude wird die Gerichtsverhandlung durchgeführt. Foto: Valentin Zumsteg

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